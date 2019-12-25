Петербург вошел в рейтинг регионов мечты в РФ

Так, регион занял третье место.

Аналитики сервиса путешествий "Туту" провели исследование и выяснили, что жители РФ мечтают посетить озеро Байкал, Горный Алтай, Петербург, Карелию и Краснодарский край. Также в топ-10 регионов вошли Камчатка, Калининград, города Золотого кольца, Татарстан и Кавказ.

Отмечается, что среди респондентов 82% путешествуют по стране раз в год и чаще, а главные цели их поездок – полюбоваться природой и отдохнуть, изучить культуру и историю регионов, в которые они отправляются.

В Петербург и Ленобласть хотели бы попасть 28% россиян. Так, регион занял третье место. Потратить на поездку в расчете на одного человека путешественники готовы около 66 тыс. рублей. Отправиться в Северную столицу 82% хотели бы летом, а 47% – в следующем году.

Кроме того, для 84% основная цель поездки – историко-культурный туризм, для 21% – гастротуризм, для 20% – природный туризм.

Ранее на Piter.TV: в 2023 году туристы потратили на рестораны Петербурга около 92 млрд.

Фото: Piter.TV