В 2023 году туристы потратили на рестораны Петербурга около 92 млрд

В этом году в Петербурге запланировано около 120 гастрономических мероприятий.

Санкт-Петербург официально признан кулинарной столицей России. Город славится не только богатой историей и архитектурой, но и разнообразием ресторанов, кафе и баров. Владельцы заведений стараются привлечь посетителей не только вкусной кухней, но и оригинальной атмосферой. Туристы могут как посетить известные гастрономические точки с многолетней историей, так и открыть для себя что-то новое в каждом визите. Все больше путешественников приезжают в Петербург именно ради кулинарных впечатлений.

Чтобы повысить привлекательность города как кулинарного центра, в Петербурге регулярно проводятся ярмарки, фестивали и конкурсы. С 2022 по 2024 год количество подобных мероприятий увеличилось на 55%. Наибольший интерес к гастрономическим событиям проявляется в августе, декабре и сентябре. В январе и марте также проводится немало таких мероприятий. Одним из самых популярных событий остается Рождественская ярмарка, которая ежегодно собирает множество гостей в центре города.

Одним из крупнейших кулинарных событий Петербурга является Ресторанный фестиваль, организованный при поддержке Комитета по развитию туризма. Более 70 ресторанов участвуют в фестивале, представляя лучшие блюда Северной столицы. В 2024 году фестиваль прошел уже в четырнадцатый раз, подтверждая высокий интерес как со стороны петербуржцев, так и туристов.

В этом году в Петербурге запланировано около 120 гастрономических мероприятий. Прямо сейчас проходит II Гастрономический фестиваль "Петербургский завтрак", который продлится до 25 сентября. Более 100 заведений города участвуют в фестивале, предлагая гостям специальные меню с блюдами местной кухни. Среди них – знаменитые пышки, корюшка, рассольник по-ленинградски, а также авторские блюда, созданные по мотивам петербургской гастрономической культуры.

Популярность гастрономического туризма оказывает положительное влияние на экономику города. В прошлом году туристы потратили в кафе и ресторанах Петербурга более 92 миллиардов рублей, что подчеркивает важность этой сферы для развития туризма и экономики региона.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)