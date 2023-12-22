Полицейские разыскивают мужчину, избившего 20-летнего прохожего у станции метро "Сенная площадь"

Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Полицейские разыскивают мужчину, избившего прохожего у станции метро "Сенная площадь". Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию днём 16 марта поступила телефонограмма о том, что от станции метро "Сенная площадь" в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 20-летний постоялец хостела в Апраксином переулке.

Установлено, что 16 марта в 04:30 у дома 40 по Гороховой улице при неустановленных обстоятельствах подрались двое, в результате чего один из них нанес своему оппоненту множественные удары по голове.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый разыскивается полицией.

Также в Петербурге задержана мигрантка, подозреваемая в поножовщине.

Фото: Piter.tv