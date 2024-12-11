В Коммунаре росгвардейцы разыскали школьника, который не вернулся домой из школы

Наряд вневедомственной охраны отвез несовершеннолетнего в 104 отдел полиции и передал его инспектору по делам несовершеннолетних.

В Ленинградской области росгвардейцы разыскали школьника, который не вернулся домой после занятий в учебном заведении. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Поздним вечером 14 января в правоохранительные органы обратилась бабушка 12-летнего мальчика и сообщила о том, что утром ее внук ушел из дома на Школьной улице в городе Коммунар, отправившись в школу, и пропал без вести, не вернувшись после занятий до наступления темноты. Приметы несовершеннолетнего передали всем дежурным нарядам.

Вскоре росгвардейцы обнаружили разыскиваемого мальчика на детской площадке во дворе дома на Гатчинской улице. Наряд вневедомственной охраны отвез несовершеннолетнего в 104 отдел полиции и передал его инспектору по делам несовершеннолетних. Заявительницу сразу же известили о местонахождении ее внука, после чего она приехала за ним.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном двух грабителей.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО