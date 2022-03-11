  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:26
81
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Компания по переработке "АртЭко" показала процесс разделения отходов

0 0

Piter.tv побывал на заводе компании во Всеволожском районе и понаблюдал за процессом переработки от сбора мусора до подготовки сырья к вторичному использованию.

Компания "АртЭко" вместе с "Невским экологическим оператором" реализуют проект по внедрению комплексной системы раздельного накопления отходов. В качестве пилотного был выбран Калининский район. С начала года там начали обслуживать первые 200 контейнеров. К привычным зеленым бачкам добавились черные — для стекла, синие — для макулатуры, и желтые. 

Накануне, 10 марта, компания установила три желтых контейнера на Кушелевской дороге. Они подходят для пластиковых бутылок, алюминиевых и жестяных банок, упаковок тетрапак и пластмассовых ведерок. 

До конца года генеральный директор "АртЭко" Артем Артюшенко обещает увеличить количество контейнеров по городу до 3200.

Помимо этого пилотного проекта по городу стоят контейнера с меньшим количеством фракций, так как основное принимаемое сырье — это ПЭТ-бутылки и ПНД флаконы. Для их сбора установлены 1,5 тысяч контейнеров.

После сбора весь материал приезжает на переработку и рассортировывается на фракции. На данном этапе происходит заготовка и переработка вторсырья, которое попадает из контейнеров по раздельному сбору отходов, расположенных по городу. Загрузка перерабатываемого блока составляет 50% от общего объёма вмещаемого вторсырья. 

После сортировочной линий ПЭТ-бутылка перерабатывается и превращается в хлопья, которые называют ПЭТ- флекс. 

Флекс поставляется производителем полиэферного синтетического волокна. Из него делается упаковочная и стрейч-лента,а также материал для дорожных строительств. Из ПНД флаконов и канистр изготавливаются гранулы, которые затем используется при изготовлении большого количества товаров. 

Массовость раздельного сбора можно увеличить только пропагандой и агитацией и доступностью инфраструктуры, считает Артюшенков. 

Нужно просвещать людей, чем мы и занимаемся в меру своих сил через социальные сети: отвечаем на их вопросы. Зачастую люди просто не понимают: а для чего это надо? А надо это для того,чтобы количество свалок уменьшилось. Потому что с этим сейчас настоящая катастрофа с полигонами. Ещё лет 10 ничегонеделания и они доберутся до Санкт-Петербурга.

Артём Артюшенков, директор "АртЭко". 

Ранее Piter.tv рассказывал про переработку картона в Петербурге. 

Текст, видео и фото: Валерия Бузмакова для Piter.tv

Теги: артэко, отходы, переработка, раздельный сбор мусора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии