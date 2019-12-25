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В акции по раздельному сбору мусора в Пушкинском районе приняли участие около 200 человек
Сегодня, 11:28
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В акции по раздельному сбору мусора в Пушкинском районе приняли участие около 200 человек

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Акция проходит с 2013 года.

В доме молодежи "Царскосельский" в Пушкинском районе прошла акция по раздельному сбору вторсырья. В ней приняли участие около 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Горожан консультировали 20 волонтеров. Некоторые из них — учащиеся школы №403. 

Петербуржцы сдавали на переработку пластик, металл, зубные щетки, бритвенные станки, ленты и бусины, старые зоны, автомобильные шины. Отмечается, что акция проходит каждый месяц уже на протяжении 8 лет. Как и в предыдущие разы, на акции работал "Стол добра" и обмен растениями. 

Напомним, что Piter.TV ведет рубрику о раздельном сборе. В последний раз мы рассказывали, где в Петербурге сдать одежду и обувь на переработку. 

Фото: администрация Пушкинского района

Теги: мусор, отходы, раздельный сбор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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