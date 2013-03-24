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Жители Ленобласти за июнь собрали почти 400 тонн стекла и пластика
Сегодня, 15:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жители Ленобласти за июнь собрали почти 400 тонн стекла и пластика

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С момента внедрения раздельного сбора мусора ленинградцы собрали 947 тонн стекла и 285 тонн пластика.

С момента внедрения раздельного сбора мусора ленинградцы собрали 947 тонн стекла и 285 тонн пластика. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

За июнь 2022 года собрано 312 тонн стекла и 76 тонн пластика. По сравнению с началом проекта (в декабре 2020 года) ежемесячный объем увеличился в среднем в 20 раз по стеклу и в 4 раза по пластику.

Сейчас в 14 районах Ленобласти находятся 888 контейнерных площадок с цветными контейнерами.

Ранее на Piter.TV: Пункты обмена одеждой и книгами откроются в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: мусор, раздельный сбор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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