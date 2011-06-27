Пункты обмена одеждой и книгами откроются в Ленобласти

В ближайшее время в населенных пунктах области установят еще тысячу контейнеров для раздельного сбора мусора.

В Ленинградской области появятся пункты обмена одеждой и книгами, а также фандоматы(аппараты по приему пластиковых и алюминиевых бутылок. Их установят в рамках общей стратегии с российским экологическим оператором, передают в пресс-службе правительства области.

В сообщении указали, что на федеральном уровне уже оценили созданную в регионе инфраструктуру сбора и переработки пластика и стекла. В ближайшее время в населенных пунктах области установят еще тысячу контейнеров для раздельного сбора мусора.

Ранее мы писали, что на улице Кржижановского выявили незаконную свалку. Арендаторам нужно будет убрать мусор.

Фото: Piter.tv

