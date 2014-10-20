Управляющего фирмой пырнули ножом в живот на Магнитогорской

Вечером во вторник, 29 октября, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что у дома 53 на Магнитогорской улице мужчине был нанесён ножевой удар в область живота.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские выяснили, что около 20:00 двое незнакомцев атаковали 27-летнего управляющего компании, применив физическую силу, и похитили из его сумки 965 000 рублей, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован с неопасным для жизни ранением и после оказанной медицинской помощи был отпущен.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Правоохранительные органы принимают меры для поиска и задержания нападавших.

Ранее мы сообщили о том, что женщине плеснули кипятком в лицо в петербургском ТРК из-за места в очереди.

Фото: Piter.TV