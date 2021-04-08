Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на салон связи в Адмиралтейском районе

Злоумышленник делал вид, что хочет приобрести телефон.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что распылил газ из аэрозольного баллончика в лицо продавца-консультанта салона связи на 1-й Красноармейской улице, выхватил у нее мобильный телефон и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина совершил разбойное нападение в 19 часов 6-го апреля. На кадрах видно, что злоумышленник делал вид, что хочет купить телефон, но затем неожиданно распылил газ в лицо 25-летней женщины, взял мобильный и убежал. Подозреваемого задержали 7-го апреля на Московском проспекте. 30-летний мужчина приехал из Ростовской области и сейчас живет в Гатчине. Ранее он уже был судим за разбой и мошенничества.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный попытался ограбить отделение банка на проспекте Стачек. Инцидент попал на видео.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО