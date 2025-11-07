  1. Главная
Сегодня, 14:46
Полиция задержала ограбившего отделение почты во Всеволожске

У преступника изъяли охолощенный пистолет, восемь холостых патронов, два ножа, три сотовых телефона, сим-карты и 39,8 тыс. рублей.

Правоохранители задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на отделение связи во Всеволожске. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 21 октября на почту на улице Победы зашел посетитель, доставший охолощенный пистолет, и похитил 260,8 тыс. рублей из окна выдачи денежных средств, после чего скрылся. Злоумышленником оказался 39-летний рецидивист. Его поймали на Московском вокзале 5 ноября. 

У преступника изъяли охолощенный пистолет, восемь холостых патронов, два ножа, три сотовых телефона, сим-карты и 39,8 тыс. рублей. Все это направлено на экспертизу. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: всеволожск, разбойное нападение
