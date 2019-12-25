Молодой житель Всеволожска сломал нос фельдшеру скорой помощи

На Октябрьском проспекте на следующий день поймали 22-летнего оператора станков, работающего на заводе.

Правоохранители Ленинградской области задержали во Всеволожске молодого человека, ударившего фельдшера скорой помощи.

По информации МВД России, в полицию 20 апреля поступило сообщение о том, что в квартире дома по Европейскому проспекту знакомый хозяина жилища сначала устроил конфликт с 30-летним медиком, прибывшим на вызов, а затем ударил его по лицу. После этого агрессор скрылся. У потерпевшего зафиксировали перелом носа, он обращался в травмпункт. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

На Октябрьском проспекте на следующий день поймали 22-летнего оператора станков, работающего на заводе.

