  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодой житель Всеволожска сломал нос фельдшеру скорой помощи
Сегодня, 10:49
52
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Правоохранители Ленинградской области задержали во Всеволожске молодого человека, ударившего фельдшера скорой помощи. 

По информации МВД России, в полицию 20 апреля поступило сообщение о том, что в квартире дома по Европейскому проспекту знакомый хозяина жилища сначала устроил конфликт с 30-летним медиком, прибывшим на вызов, а затем ударил его по лицу. После этого агрессор скрылся. У потерпевшего зафиксировали перелом носа, он обращался в травмпункт. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 

На Октябрьском проспекте на следующий день поймали 22-летнего оператора станков, работающего на заводе. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант напал с ножом на соотечественницу в Приморском районе Петербурга. Приезжую 39 лет госпитализировали в больницу с колото-резаным ранением груди, ее состояние оценили как тяжелое. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии