Похитивший с банковской карты знакомой около 50 тыс. рублей в Петроградском районе отправлен в колонию
Сегодня, 12:27
Было осуществлено 38 операций.

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом сообщили 6 ноября в надзорном ведомстве. 

В июне фигурант, находясь в квартире дома по Большой Пушкарской улице, используя телефон потерпевшей, в тайне от нее переводил денежные средства на счета друзей через банковское приложение, а потом присваивал их себе. Было осуществлено 38 операций. Общий размер похищенного составил около 50 тыс. рублей. 

Виновному назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанут две женщины, похитившие табачную продукцию на 800 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

