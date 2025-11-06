  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:59
132
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанут две женщины, похитившие табачную продукцию на 800 тыс. рублей в Петербурге

0 0

В шести пакетах для мусора они вынесли несколько десятков блоков сигарет для перепродажи.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин. Им вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили 6 ноября в надзорном ведомстве. 

В ночь со 2 на 3 июля одна из обвиняемых, которая работала продавцом в магазине на Балканской площади, совместно с соучастницей совершила кражу табачной продукции. В шести пакетах для мусора они вынесли несколько десятков блоков сигарет для перепродажи. Ущерб составил свыше 800 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина обокрал мать сожительницы на 527 тыс. рублей в Невском районе. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии