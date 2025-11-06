Перед судом предстанут две женщины, похитившие табачную продукцию на 800 тыс. рублей в Петербурге

В шести пакетах для мусора они вынесли несколько десятков блоков сигарет для перепродажи.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин. Им вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили 6 ноября в надзорном ведомстве.

В ночь со 2 на 3 июля одна из обвиняемых, которая работала продавцом в магазине на Балканской площади, совместно с соучастницей совершила кражу табачной продукции. В шести пакетах для мусора они вынесли несколько десятков блоков сигарет для перепродажи. Ущерб составил свыше 800 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга