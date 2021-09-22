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Видео: мужчины похитили две бутылки водки из магазина на Тореза

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Сотрудника ударили бутылкой по голове.

Полиция задержала мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на магазин в Выборгском районе. Камера видеонаблюдения засняла их действия, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 21-го сентября в магазине на проспекте Тореза. По словам управляющей магазином, двое неизвестных открыто похитили со стеллажа две бутылки водки, после чего один из них ударил сотрудника кулаком, а другой нанес удар бутылкой. После этого злоумышленники скрылись. Ущерб составил около 300 рублей.

Подозреваемых задержали в тот же день на проспекте Энгельса, их было трое. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". 

Ранее Piter.TV рассказывал о другом случае в Выборгском районе. Мужчина стрелял в воздух около пивного магазина. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: бутылка водки, магазин, разбой
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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