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Житель Мурино выстрелил в воздух у пивного магазина в Петербурге
Сегодня, 11:25
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Житель Мурино выстрелил в воздух у пивного магазина в Петербурге

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Полицейские задержали на месте 43-летнего петербуржца.

Накануне, 16 сентября, около половины одиннадцатого часа вечера на улице Кустодиева в Выборгском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу.

Источник в правоохранительных сообщил Piter.tv, что прибывшие на место полицейские задержали у пивного магазина 43-летнего ранее судимого безработного жителя Мурино. В магазине обнаружили пистолет и гильзы, которые были изъяты. 

По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти годовалый мальчик получил перелом лобной кости, упав с кровати.

Фото: Piter.tv

Теги: открыл огонь, петербург, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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