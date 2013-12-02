Житель Мурино выстрелил в воздух у пивного магазина в Петербурге

Полицейские задержали на месте 43-летнего петербуржца.

Накануне, 16 сентября, около половины одиннадцатого часа вечера на улице Кустодиева в Выборгском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу.

Источник в правоохранительных сообщил Piter.tv, что прибывшие на место полицейские задержали у пивного магазина 43-летнего ранее судимого безработного жителя Мурино. В магазине обнаружили пистолет и гильзы, которые были изъяты.

По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv