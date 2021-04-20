На Энгельса грабители напали на круглосуточную табачную лавку

Один из грабителей скончался в больнице после огнестрельного ранения.

Этой ночью двое мужчин совершили разбойное нападение на табачную лавку в доме на проспекте Энгельса. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое мужчин зашли в круглосуточный магазин примерно в четыре часа утра. Злоумышленники заперли продавщицу в туалете, но перед этим она успела нажать тревожную кнопку. Сотрудники частного охранного предприятия попытались задержать грабителей, но те оказали сопротивление.

Один из грабителей получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице, второй мужчина убежал.

На прошлой неделе на Садовой трое мужчин и женщина ограбили петербуржца с применением насилия.

Видео: Piter.tv