На Садовой трое мужчин и женщина ограбили петербуржца с применением насилия

Предположительно, работают по следующей схеме: девушка в барах на Думской и Ломоносова располагает к себе мужчин, на такси везет к основным фигурантам, которые и похищают имущество.

В Петербурге задержали трех мужчин и женщину за грабеж с применением насилия. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 12 апреля в семь утра обратился 33-летний петербуржец. Он рассказал, что у дома 96 по Садовой улице в отношении него совершен грабеж.

Установлено, что 12 апреля около 06:00 у дома 94 по улице Садовой четверо неизвестных преступников (трое мужчин и женщина), применив физическую силу, отобрали у пострадавшего мобильный телефон "Honor 8Х", наушники "JBL", цепочку серого металла с кулоном в виде полумесяца, позолоченный браслет, часы наручные черного цвета, очки, сто рублей, после чего с места происшествия скрылись. Сумма ущерба 25 800 рублей.

Уже в 8:20 в коммунальной квартире дома 120 по улице Садовой "по горячим следам" за совершение указанного преступления задержаны три уроженца республики Ингушетия и проживающая в данной квартире женщина. Предположительно, работают по следующей схеме: девушка в барах на Думской и Ломоносова располагает к себе мужчин, на такси везет к основным фигурантам, которые и похищают имущество.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. "г" УК РФ (Грабеж). Троих участников задержали на основании ст. 91 УК РФ, одного из мужчин опросили и отпустили.

Фото: Piter.tv