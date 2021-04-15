В Петербурге сбежавший с СВО мужчина совершил три разбойных нападения

В частности, мужчина ранил водителя такси ножом.

В Петербурге задержали 25-летнего мужчину, который сбежал из зоны СВО. Его разыскивала военная полиция за дезертирство, пишет "Бриф24".

Утром 12 ноября задержанный совершил три разбойных нападения. На остановке общественного транспорта на пересечении улиц Маршала Говорова и Новостроек мужчина подошел к двум прохожим и предложил вместе выпить. После отказа он ударил одного из них камнем по голове и похитил его телефон.

Позже дезертир зашел в ближайший продуктовый магазин и, угрожая ножом, потребовал бутылку виски. Также неадекват остановил таксиста, однако водитель отказался его везти. Тогда бывший участник СВО ранил мужчину ножом в руку и похитил 3 тыс. рублей.

Злоумышленника поймали на улице Егорова в Адмиралтейском районе. При задержании он заявил, что "празднует победу русского оружия".

Поведение было вызвано употреблением наркотического вещества. Ранее мужчину судили за кражи.

Ранее мы рассказывали о том, что участник СВО попытался сбежать от полиции и попал в реанимацию в Петербурге.

Фото: Piter.TV