Участник СВО попытался сбежать от полиции и попал в реанимацию в Петербурге

Мужчина пострадал, выпрыгнув из окна второго этажа.

Во Фрунзенском районе Петербурга нетрезвый участник СВО попытался избежать встречи с военной полицией и оказался в реанимации. Мужчина пострадал, выпрыгнув из окна второго этажа на Загребском бульваре, пишет 78.ru.

Известно, что 34-летнего военнослужащего госпитализировали с переломом ребер, травмой головы и множественными ушибами в тяжелом состоянии.

Мужчина получил ранение в зоне СВО. Пострадавшего отправили на лечение, после чего он должен был вернуться в военную часть в Воронеже. Однако период реабилитации петербуржца затянулся.

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Фото: Piter.TV