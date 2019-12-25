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Участник СВО попытался сбежать от полиции и попал в реанимацию в Петербурге
Сегодня, 8:04
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Участник СВО попытался сбежать от полиции и попал в реанимацию в Петербурге

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Мужчина пострадал, выпрыгнув из окна второго этажа.

Во Фрунзенском районе Петербурга нетрезвый участник СВО попытался избежать встречи с военной полицией и оказался в реанимации. Мужчина пострадал, выпрыгнув из окна второго этажа на Загребском бульваре, пишет 78.ru. 

Известно, что 34-летнего военнослужащего госпитализировали с переломом ребер, травмой головы и множественными ушибами в тяжелом состоянии. 

Мужчина получил ранение в зоне СВО. Пострадавшего отправили на лечение, после чего он должен был вернуться в военную часть в Воронеже. Однако период реабилитации петербуржца затянулся. 

Ранее на Piter.TV: в суде Петербурга участник СВО сделал девушке предложение. 

Фото: Piter.TV

Теги: загребский бульвар, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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