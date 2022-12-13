В доме на Среднерогатской неизвестные под угрозой пистолета отобрали iPhone у петербуржца

На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись просмотрена.

В Московском районе Петербурга днём двое неизвестных под угрозой пистолета отобрали iPhone у 25-летнего петербуржца. Об этом стало известно Piter.tv

По словам пострадавшего, в парадной дома 9 по Среднерогатской улице двое молодых людей отобрали у него iPhone 11. Полицией установлено, что двое неизвестных преступников 30 марта в период с 16:20 до 16:30, под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитили у молодого человека iPhone и скрылись. Сумма ущерба 25 000 рублей.

Приметы:

– на вид 25-30 лет, европейский тип лица, стройный, волосы короткие; одет: кепка черного цвета, кофта серого цвета с капюшоном, куртка черного цвета.

– на вид 25-30 лет, худой, волосы светлые длинные; одет: шапка черного цвета с белыми надписями, куртка темно-синего цвета.

На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись просмотрена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в ТЦ Петербурга толпа подростков распылила газовый баллончик в лицо охранника.

Фото: Piter.tv