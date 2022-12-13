В ТЦ Петербурга толпа подростков распылила газовый баллончик в лицо охранника

В драке одному охраннику досталось сумкой по голове.

Накануне вечером в ТРК "Порт Находка" в Невском районе Петербурга подростки подрались с охранниками. Об этом пишет "Фонтанка".

Группа подростков около восьми вечера сцепилась с двумя охранниками. Четверых отвели в помещение охраны после жалобы посетительницы на их неадекватное поведение в уборной. Там они повредили двери кабинок. Остальная компания пыталась вызволить сверстников. В драке одному охраннику досталось сумкой по голове, его коллеге в лицо распылили содержимое газового баллончика.

Как одеваются в ЧВК "Редан": собираем лук молодёжной субкультуры. Редакторы Piter.TV изучили эстетические вкусы молодёжи, которую вдохновляют образы из модных аниме-проектов.

Фото: Piter.tv

