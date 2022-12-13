Как одеваются в ЧВК "Редан": собираем лук молодёжной субкультуры

Редакторы Piter.TV изучили эстетические вкусы молодёжи, которую вдохновляют образы из модных аниме-проектов.

В свете волнений не только в России, а уже и в СНГ мы решили провести расследование и понять, как выглядят представители нового молодежного движения.

1. Аниме-стилистика

Само название "редан" пошло из аниме "HunterXHunter", где под этим термином скрывалась преступная организация/отряд элитных бойцов, который также носит название "Призрачная труппа" или "Паук". Сразу от названия организации переходим ко второму пункту. В связи с этим в основу субкультуры легли образы ключевых аниме-характеров, зачастую, носящих готический или романтический оттенок.

2. Образы пауков, символика с пауками и "четвёркой"

Чёрный цвет и визуальная символика пауков не являются прямым наследием популярного сериала. Есть информация, что одежда с данной символикой - это коллекция иностранного молодёжного бренда, вышедшая ещё в 2020 году. Видимо, целевая аудитория проекта посчитала, что настроение коллекции близко атмосфере аниме-сериала. Кстати, после того,как этим движением заинтересовались медиа и полиция, бренд убрал из группы ВКонтакте упоминания "Редана", а в описании появилось предупреждение о том, что данное сообщество не связано с политикой/религией.

3. Свободные "спортивные" штаны и шорты.

Казалось бы, как это относится к теме. Но многие СМИ отмечают, что "клетчатые штаны", взятые якобы из аниме, являются отличительной чертой последователей "Редана",хотя в самом аниме никаких клетчатых штанов и нет. При этом действительно, объективные наблюдения за представителями субкультуры показывают: штаны и шорты в клетку у них действительно популярны.

4. Почему так важна челка?

Сама субкультура образовалась среди "неформалов", которых ущемляли за внешний вид. До сих пор именно длинные волосы, экстравагантный хайер или чёлка на половину лица являются маркером этой и других субкультур.

Столько случаев было раньше, когда "бравые ребята" бьют парней лишь за то, что у них длинные волосы. А вы мне покажите случаи, когда неформалы били лысого за то, что он лысый, или где бьют футбольного фаната за то, что он фанат? То, что в итоге появилось такое движение, которое решило дать всему этому отпор, это было просто вопросом времени. Основная наша цель - защита братьев по волосам, которые слабее остальных, - заявляют представители молодежного движения в соцсетях.

Можно сделать вывод, что в глазах участников "ЧВК Редан",происходит битва за право выглядеть так, как им хочется без последствий.

5. Как компьютерные игры связаны с происходящим?

Несколько часов назад стало известно, что на фоне популярности молодежного течения, цена нашивки операции "Расколотая сеть" в игре "CS:GO" выросла в шесть раз.

По последним данным участников группировки "ЧВК Редан" задерживают рейдами в Питере,Казани,Новосибирске и Ярославле. Число задержанных,на данный момент, уже больше трехсот человек.

Фото: кадры из аниме, веб-сайт kazanreporter





