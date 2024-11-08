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Полиция задержала устроившего разбой на Кременчугской улице

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Также приняты меры к розыску и задержанию соучастников.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в разбое на Кременчугской улице, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 6 ноября обратился 47-летний мужчина, проживающий на улице Маршала Казакова, с заявлением о том, что около дома 9к2 по улице Кременчугской его избили трое неизвестных и отобрали часы. 

В тот же день за совершение этого преступления по "горячим следам" был задержан 20-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Также приняты меры к розыску и задержанию соучастников. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист подозревается в убийстве соседа-пенсионера на Байконурской улице. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кременчугская улица, разбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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