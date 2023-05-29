Мизулина направит обращение в СК после надругательства сверстников над школьником в Петербурге

Трое учеников совершили противоправные действия в отношении своего одноклассника.

В одной из школ Московского района Санкт-Петербурга разгорелся скандал. В социальных сетях появилась информация об изнасиловании подростка тремя сверстниками в школьном туалете. Сообщается, что происходящее снимали на видео, которое затем распространялось среди учеников. Обстоятельства случившегося выясняются, ситуация находится на контроле Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

"Ситуация в школе Московского района находится на контроле Комитета по образованию, следственных органов и прокуратуры. Трое учеников совершили противоправные действия в отношении своего одноклассника. Проводятся следственные действия с учащимися, их родителями и администрацией учебного заведения" пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга

В ведомстве не уточнили детали произошедшего. Однако глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, к которой обратились родители и учащиеся школы, сообщила в своем Telegram-канале, что после инцидента руководство школы начало проверять телефоны школьников, чтобы удалить видео и "замять ситуацию", не уведомив об этом родителей.

"Вчера родители учеников устроили настоящий бунт и потребовали от руководства школы отчислить насильников. И правильно сделали - это вопрос безопасности детей. Важно, чтобы КДН направило ходатайство в суд о направлении малолетних правонарушителей в специальное воспитательное учреждение. Направлю обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку" глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина

Комитет по образованию начал служебное расследование действий сотрудников школы. В случае подтверждения их вины будут приняты жесткие меры. В настоящее время в учебном заведении усилены меры безопасности и организован родительский контроль.

Ранее Piter.TV сообщал, что гаишники из Ленобласти заключены под стражу по обвинению во взяточнистве.

Фото: Piter.TV