Двое пьяных мужчин разбили лобовое стекло автобуса на Комендантском

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Приморского района задержала буйных пассажиров, которые разбили лобовое стекло автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 сентября правоохранителям поступила информация о том, что на перекрестке Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы на маршруте №127 двое мужчин повредили окно в транспортном средстве. В отдел были доставлены нетрезвые злоумышленники в возрасте 30 и 38 лет.

Задержанные требовали, чтобы водитель открыл двери, в результате между ними завязался конфликт. Когда дебоширы вышли, решили выместить гнев, ударив по лобовому стеклу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, ударивший по лицу ребенка в троллейбусе, предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV