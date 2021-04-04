  1. Главная
Двое пьяных мужчин разбили лобовое стекло автобуса на Комендантском
Сегодня, 10:45
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Приморского района задержала буйных пассажиров, которые разбили лобовое стекло автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 20 сентября правоохранителям поступила информация о том, что на перекрестке Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы на маршруте №127 двое мужчин повредили окно в транспортном средстве. В отдел были доставлены нетрезвые злоумышленники в возрасте 30 и 38 лет. 

Задержанные требовали, чтобы водитель открыл двери, в результате между ними завязался конфликт. Когда дебоширы вышли, решили выместить гнев, ударив по лобовому стеклу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, ударивший по лицу ребенка в троллейбусе, предстанет перед судом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

