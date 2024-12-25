Задержан разбивший стекло на выходе со "Спасской"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге задержали мужчину, который разбил стекло на выходе со станции метро "Спасская".

По информации ГУ МВД России по региону, накануне утром 39-летний нетрезвый дебошир сначала ругался матом, а после бросил бутылку на выходе из подземки в стекло.

Горожанина доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время размер материального ущерба устанавливается, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV