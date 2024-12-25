  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан разбивший стекло на выходе со "Спасской"
Сегодня, 15:55
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан разбивший стекло на выходе со "Спасской"

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге задержали мужчину, который разбил стекло на выходе со станции метро "Спасская". 

По информации ГУ МВД России по региону, накануне утром 39-летний нетрезвый дебошир сначала ругался матом, а после бросил бутылку на выходе из подземки в стекло. 

Горожанина доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время размер материального ущерба устанавливается, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец разбил каршеринговый автомобиль на Васильевском острове. 

Фото: Piter.TV

Теги: дебошир, станция метро спасская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии