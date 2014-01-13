На Школьной улице пьяный петербуржец разбил стекло "ГАЗели" и залез внутрь

Там он доставал содержимое бардачка и других отсеков для хранения мелких вещей.

Петербургские росгвардейцы в Приморском районе задержали правонарушителя, разбившего стекло и проникшего в салон автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Около четырех часов утра 5 августа наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел, что стекло водительской двери одного из припаркованных на Школьной улице автомобилей разбито. Росгвардейцы обнаружили, что в кабине "ГАЗели" находится нетрезвый 25-летний мужчина, который доставал содержимое бардачка и других отсеков для хранения мелких вещей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, у которого при себе не было ни документов на автомобиль, ни ключей от него. При проверке было установлено, что задержанный ранее был судим за совершение краж, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

Росгвардейцы доставили мужчину в 25 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти