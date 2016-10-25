В Петербурге будут судить пассажира трамвая, который разбил стекло после конфликта с водителем

Ущерб ГУП "Горэлектротранс" составил свыше 15 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленобласти, которому вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в январе фигурант находился в салоне трамвая №9. Мужчина поссорился с водителем, а потом нанес удары ногой по двери и разбил стекло. Ущерб ГУП "Горэлектротранс" составил свыше 15 тыс. рублей.

По словам обвиняемого, он отвлекся не успел выйти на нужной остановке. После просьбы остановиться в неположенном месте и случился конфликт. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

