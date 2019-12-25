Мужчина с уголовным прошлым разбил стекла на остановках общественного транспорта в Петербурге

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 29 мая, около 15:00 в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация о повреждении стекол на автобусной остановке возле дома № 84 на Полюстровском проспекте неизвестным мужчиной, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которым удалось задержать подозреваемого — жителя Псковской области, 1996 года рождения. Установлено, что мужчина повредил остекление на двух разных остановках общественного транспорта.

Задержанный имеет криминальное прошлое, связанное с распространением наркотиков. Сейчас он передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится оценка материального ущерба, причиненного действиями злоумышленника. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неадекватного мужчину со страйкбольным автоматом задержали на Приозерском шоссе. Поводом послужило обращение молодого человека 19-ти лет, сообщившего, что в Парголово, неподалеку от дома №22 на Приозерском шоссе, находится подозрительный гражданин, вооружённый страйкбольным автоматом. На месте происшествия стражи правопорядка остановили 38-летнего жителя района, не имеющего постоянного занятия и находящегося в алкогольном опьянении. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Фото: Piter.TV