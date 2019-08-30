На улице Симонова мужчина повредил остановку ножом

Полиция задержала хулигана, разбившего ножом остановку общественного транспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Выборгского района утром 17 марта поступила информация о мужчине, который разгуливал с ножом на улице Симонова. На месте поймали 40-летнего правонарушителя, он успел разбить стеклянную часть остановочного павильона.

В отношении задержанного в отделе составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Злоумышленник помещен в специальное помещение для административно задержанных лиц.

Ранее на Piter.TV: петербуржец распылил газовый баллончик в подростка в ходе конфликта.

