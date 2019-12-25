Петербуржец распылил газовый баллончик в подростка в ходе конфликта
Сегодня, 10:26
Полицейские задержали во Фрунзенском районе мужчину, который применил газовый баллончик в ходе конфликта с подростком. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 15 марта правоохранителям поступила информация о том, что 40-летнего местного жителя преследуют несовершеннолетние незнакомцы, они не давали ему выйти из кафе. Заявитель оскорбил девушку 16-летнего девятиклассника, из-за чего возникла ссора, и старший из них напал на младшего. 

Злоумышленника доставили в отдел, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина выстрелил в подростка из пневматического пистолета в Петергофе. Юноша не пострадал. Задержанному предъявлено обвинение, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. 

Фото: Piter.TV 

