Петербуржца будут судить за повреждение чужого авто после ссоры с девушкой

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщили 31 октября в надзорном ведомстве.

В августе обвиняемый ударил ногой по левому зеркалу заднего вида чужого автомобиля Hyundai Solaris на улице Ярослава Гашека. По словам фигуранта, таким образом он выместил злость из-за ссоры с девушкой. Ущерб составил 49 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

