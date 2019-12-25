  1. Главная
Петербуржца будут судить за повреждение чужого авто после ссоры с девушкой
Сегодня, 12:25
Ущерб составил 49 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщили 31 октября в надзорном ведомстве. 

В августе обвиняемый ударил ногой по левому зеркалу заднего вида чужого автомобиля Hyundai Solaris на улице Ярослава Гашека. По словам фигуранта, таким образом он выместил злость из-за ссоры с девушкой. Ущерб составил 49 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить пассажира трамвая, который разбил стекло после конфликта с водителем. 

Фото: Piter.TV 

