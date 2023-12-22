Петербуржец предстанет перед судом за разбитый кастрюлей Mitsubishi Pajero

В момент совершения преступления собственница автомобиля находилась в транспорте.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что разбил кастрюлей машину знакомой. Об этом сообщила прокуратура Василеостровского района.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). По версии следствия, днём 26 октября 2023 года обвиняемый, вооружившись металлической кастрюлей, не менее трёх раз ударил ей по капоту и боковому стеклу заднего вида автомобиля Mitsubishi Pajero, припаркованного у дома 1 по Новосмоленской набережной.

В момент совершения преступления собственница автомобиля находилась в транспорте. Обвиняемый пояснил, что так он хотел вызвать женщину на разговор. Своими действиями потерпевшей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 170 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё одну петербурженку осудят за поврежденные ногами иномарки. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

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