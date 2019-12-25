Петербурженка лишилась джипа из-за долгов перед банком почти на 1 млн рублей

Женщина брала деньги под залог автомобиля.

В Петербурге судебные приставы арестовали автомобиль Mitsubishi Pajero, который находился в залоге у банка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу.

Машина принадлежит женщине 1985 года рождения. Она взяла у банка деньги под залог автомобиля и не спешила их отдавать. В результате автоледи накопила долг в размере 900 тысяч рублей.

Должница игнорировала требования приставов, поэтому джип объявили в исполнительный розыск. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что иномарка находится на территории, подведомственной Колпинскому РОСП ГУФССП. Туда оперативно направили поручение арестовать автомобиль.

Точное местонахождение иномарки установили приставы Колпинского района. Они составили акт описи ареста авто и передали его взыскателю на ответственное хранение. Теперь машину продадут в счет погашения долга.

Ранее мы писали, что автоледи из Петербурга добилась выплаты компенсации от страховой компании.

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