Автоледи из Петербурга добилась выплаты компенсации от страховой компании

Приставы помогли взыскать с организации-должника 279 тысяч рублей.

Судебные приставы Петербурга помогли 23-летней автоледи взыскать почти 300 тысяч рублей страхового возмещения. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП.

Отмечается, что автомобиль девушки пострадал в ДТП, но владелица машины не смогла договориться со страховой компанией о сумме возмещения и обратилась в суд. Районная инстанция решила взыскать в пользу автомобилистки 279 тысяч рублей. После того, как компания-должник получила постановление о возбужденном исполнительном производстве, на счет девушки поступила вся необходимая сумма.

Приставы подчеркнули, что с начала года 19 автомобилистов добились положенных компенсаций по аналогичным "сценариям". Всего водители получили свыше 1,2 млн рублей с данной страховой компании, еще четыре заявления на сумму 1,6 млн рублей пока не рассмотрели.

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Фото: Piter.TV