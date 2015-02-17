Судья КХЛ получил пожизненную дисквалификацию за ошибку в матче СКА

Арбитра видеопросмотра навсегда отстранили после неверного решения в игре с "Автомобилистом".

Континентальная хоккейная лига приняла решение пожизненно отстранить арбитра видеопросмотра, который ошибочно засчитал победный гол петербургского СКА в матче против "Автомобилиста". Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Инцидент произошел в третьем периоде встречи, когда защитник СКА Андрей Педан отправил шайбу в ворота соперника. Судья, отвечавший за видеопросмотр, признал гол действительным, хотя на повторе было видно, что шайба не полностью пересекла линию ворот.

Итоговый счет встречи составил 2:1 в пользу петербуржцев. Этот матч стал первым выигрышем СКА после серии из пяти поражений, длившейся с конца сентября.

После детального разбора эпизода КХЛ признала решение судьи ошибочным и приняла меры дисциплинарного характера — арбитр лишен права работать на любых матчах лиги.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere