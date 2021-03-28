Международную организацию приставов предложили создать на ПМЮФ

Эта структура могла бы заниматься вопросами распространения опыта, содействия прогрессивным стандартам и разработки рекомендаций в соответствующей области.

Дмитрий Аристов, занимающий должность главного судебного пристава Российской Федерации, выступил с инициативой создания межнациональной некоммерческой структуры, объединяющей ведомства принудительного исполнения различных государств мира. Своё предложение он озвучил 20 мая на площадке Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Аристов уверен, что сотрудничество ведомств исполнительной власти способно привести к выработке современных подходов и эффективных методов реализации судебных решений, обмену передовыми методиками и наилучшими практическими примерами деятельности, способствуя улучшению взаимодействия в данной сфере.

Например, возможно обсуждение инициативы учреждения специализированной международной ассоциации, включающей представителей органов принудительного исполнения зарубежных стран. Эта структура могла бы заниматься вопросами распространения опыта, содействия прогрессивным стандартам и разработки рекомендаций в соответствующей области.

Подобная ассоциация получила бы возможность устанавливать партнерские отношения с крупными мировыми интеграционными союзами вроде Евразийского экономического союза, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, укрепляя позиции и повышая значимость органов принудительного исполнения в мировом сообществе.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЮФ предложили вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу