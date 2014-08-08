На ПМЮФ предложили вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах

Также было отмечено, что сама система школьного образования требует серьезной переработки.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил мнение о необходимости введения переводных экзаменов в российских школах, исключая выпускные классы 9-й и 11-й, где ученики проходят государственную итоговую аттестацию. Такое предложение прозвучало в рамках обсуждений с ведущими педагогами и руководителями образовательных учреждений, прошедших в ходе XIII Петербургского международного юридического форума.

По словам Валерия Фадеева, такие промежуточные проверки необходимы для объективной фиксации уровня полученных учащимися знаний. Экзамены, подчеркнул он, являются неотъемлемой частью образовательного процесса, однако отношение к ним часто воспринимается негативно, словно они представляют собой какую-то особую нагрузку.

Учителя поддерживают идею введения экзаменационной системы, однако испытывают опасения пойти против устоявшегося мнения чиновников. Важность же самих экзаменов заключается в оценке именно тех знаний, которые школьники получают в течение учебного года, тогда как единый государственный экзамен ориентирован исключительно на поступление в высшие учебные заведения.

Также было отмечено, что сама система школьного образования требует серьезной переработки. Многие родители выражают недовольство чрезмерной нагрузкой детей, однако существует возможность сократить учебный материал примерно на четверть без ущерба качеству образования, освободив дополнительное время для подготовки учащихся.

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Фото: Piter.TV