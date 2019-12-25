В Петербурге с продуктовой сети взыскали почти 400 тысяч рублей в пользу пострадавшей сотрудницы

С верхней полки на неё упала тележка с товаром.

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу жительницы Омской области компенсацию морального вреда в размере около 400 тысяч рублей. Женщина получила травму головы на рабочем месте в одном из сетевых продуктовых магазинов, после чего обратилась в суд.

Как сообщили в ГУФССП по Петербургу, исполнительный лист, выданный Омским районным судом, поступил в отдел судебных приставов Центрального района. В документе значилось, что 45-летней сотруднице полагается денежная компенсация от компании-работодателя.

Инцидент произошел во время открытия смены. Женщина заметила, что дверь склада магазина осталась открытой, и решила проверить помещение. После осмотра она попыталась закрыть дверь, но с верхней полки на неё упала тележка с товаром. Несмотря на полученную травму, работница открыла магазин, сняла сигнализацию и отработала полную смену. Позже она обратилась за медицинской помощью, где ей диагностировали сотрясение мозга.

После курса лечения пострадавшая подала в суд с требованием компенсировать моральный вред и утраченный заработок. Суд удовлетворил иск.

Судебный пристав уведомил компанию-должника о начале исполнительного производства и возможных последствиях в случае неисполнения судебного решения. В результате необходимая сумма была списана с расчётного счёта предприятия, а производство завершено фактическим исполнением. Средства перечислены пострадавшей.

Ранее петербуржец отсудил 5 млн рублей за залитую кипятком квартиру.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу