В администрации Одессы сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

Объекты в порту Одессы получили повреждения. Об этом сообщил общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
По его словам, в ночь на 18 июля в результате ракетной атаки были повреждены объектов портовой инфраструктуры. Он уточнил, что повреждения были получены от обломков сбитых ракет и взрывной волной от сбития.
Ранее Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет.
Видео: Telegram / Типичная Одесса
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