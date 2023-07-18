В администрации Одессы сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

Отмечается, что повреждения были получены от обломков сбитых ракет и взрывной волной от сбития.

Объекты в порту Одессы получили повреждения. Об этом сообщил общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 18 июля в результате ракетной атаки были повреждены объектов портовой инфраструктуры. Он уточнил, что повреждения были получены от обломков сбитых ракет и взрывной волной от сбития.

Ранее Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет.

Видео: Telegram / Типичная Одесса