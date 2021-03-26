  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:47
73
nastya960
Код вставки плеера

Водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и съехал на лед реки Пряжки

0 0

Доставать машину пришлось спасателям МЧС.

Ночью 26 марта легковой автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на ледовое покрытие реки Пряжки около дома № 5. Водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на бок. Доставать автомобиль пришлось спасателям МЧС.

Водитель 1989 года рождения смог сам выбраться из машины, медицинская помощь ему не понадобилась. 

Прибывшие на место происшествия спасатели в течение двух часов поднимали автомобиль на берег с помощью автокрана.

Ранее в Невском районе в ДТП пострадал ребенок.

Видео: МЧС

Теги: mitsubishi pajero, мчс, река пряжка
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии