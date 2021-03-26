Водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и съехал на лед реки Пряжки

Ночью 26 марта легковой автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на ледовое покрытие реки Пряжки около дома № 5. Водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на бок. Доставать автомобиль пришлось спасателям МЧС.
Водитель 1989 года рождения смог сам выбраться из машины, медицинская помощь ему не понадобилась.
Прибывшие на место происшествия спасатели в течение двух часов поднимали автомобиль на берег с помощью автокрана.
Ранее в Невском районе в ДТП пострадал ребенок.
Видео: МЧС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все