Водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и съехал на лед реки Пряжки

Доставать машину пришлось спасателям МЧС.

Ночью 26 марта легковой автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на ледовое покрытие реки Пряжки около дома № 5. Водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на бок. Доставать автомобиль пришлось спасателям МЧС.

Водитель 1989 года рождения смог сам выбраться из машины, медицинская помощь ему не понадобилась.

Прибывшие на место происшествия спасатели в течение двух часов поднимали автомобиль на берег с помощью автокрана.

Ранее в Невском районе в ДТП пострадал ребенок.

Видео: МЧС