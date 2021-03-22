В Невском районе в ДТП пострадал ребенок: видео

Маршрутка и две иномарки столкнулись на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Подвойского.

Днем 22 марта в Невском районе случилось массовое ДТП. В результате которого получил травмы ребенок. Видеозапись момента аварии оказалась в распоряжении Piter.tv.

На перекрестке улицы Подвойского и проспекта Большевиков столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка. Мама юной пассажирки в группе в "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" уточнила, что школьница сильно ударилась виском. Женщина собирается написать жалобу перевозчику. Она возмущена тем, что водитель, по ее словам, выгнал всех из маршрутки и не вернул деньги за проезд.

Ранее на Piter.tv сообщили, что двое водителей грузовиков погибли в ДТП в Ленобласти.

Видео: Piter.tv