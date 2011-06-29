Двое водителей грузовиков погибли в ДТП в Ленобласти

Два грузовика и легковушка столкнулись на федеральной трассе "Сортавала" в Ленобласти утром 22 марта. Об этом сообщили в "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.
На 89-ом километре федеральной трассы столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Движение по федеральной дороге в оба направления полностью перекрыто.
По данным МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в аварии погибли два человека – это водители грузовиков. Водитель Renault Logan и два его пассажира госпитализированы. По предварительной информации, грузовики Scania двигались во встречном направлении.
В "Упрдоре Северо-Запада" отметили, что ночью трасса была обработана противогололедными средствами.
Накануне массовая авария на КАД в Петербурге произошла из-за мокрого снега.
Фото: Упрдор Северо-Запад
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