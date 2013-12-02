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Массовая авария на КАД в Петербурге произошла из-за мокрого снега

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Момент аварии попал на видео.

Массовая авария на КАД в Петербурге произошла из-за мокрого снега, считают очевидцы. Видео аварии выложили в группе в соцсети "ВКонтакте" под названием "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Авария произошла накануне, в ночь на воскресенье, 21 марта.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло на внешней стороне КАД в районе улицы Косыгина и Шафировского проспекта. На видео можно заметить, как один из автомобилей ушел в занос. На видео попало столкновение двух автомобилей, однако потом столкнулись и другие. По предварительной информации, участниками аварии стали минимум восемь машин.

Пользователи в комментариях и водители в случившемся винят заснеженный асфальт. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.tv показал, как светофор в Красном Селе убил собаку током.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, кад, петербург
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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