Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На проспекте Энтузиастов петербуржец получил ножом в живот. О случившемся накануне в Красногвардейском районе Петербурга Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Так, накануне в полицию обратился мужчина. Он поведал сотрудникам правоохранительных органов, что у дома № 56 на проспекте Энтузиастов двое мужчин и женщина ударили ножом в живот его 33-летнего знакомого. Полицейскими были задержаны несколько человек – 27-летний житель Белгородской области, 28-летний безработный петербуржец и 24-летняя жительница Алтайского края.

Часть происходившего в тот вечер попала на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. В настоящее время устанавливаются детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: Piter.tv