Петербурженка вышла за иностранца за 20 тыс. рублей. Их брак расторгли по решению суда
Сегодня, 16:45
Таким образом мужчина хотел легализовать пребывание в РФ.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения семейного и миграционного законодательства. Между 21-летней местной жительницей и 28-летним иностранцем был заключен брак. Как рассказала девушка, она вышла замуж за 20 тыс. рублей. "Супруги" виделись всего три раза. Таким образом мужчина хотел легализовать пребывание в РФ, сообщили в надзорном ведомстве 28 ноября. 

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным. Требования удовлетворены. Разрешение приезжего на временное пребывание в нашей стране могут аннулировать. 

Ранее на Piter.TV: по иску прокуратуры Петербурга брак девушки и гражданина Нигерии признан недействительным

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, фиктивный брак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

