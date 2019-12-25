Петербурженка вышла за иностранца за 20 тыс. рублей. Их брак расторгли по решению суда

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения семейного и миграционного законодательства. Между 21-летней местной жительницей и 28-летним иностранцем был заключен брак. Как рассказала девушка, она вышла замуж за 20 тыс. рублей. "Супруги" виделись всего три раза. Таким образом мужчина хотел легализовать пребывание в РФ, сообщили в надзорном ведомстве 28 ноября.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным. Требования удовлетворены. Разрешение приезжего на временное пребывание в нашей стране могут аннулировать.
Ранее на Piter.TV: по иску прокуратуры Петербурга брак девушки и гражданина Нигерии признан недействительным.
