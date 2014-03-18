По иску прокуратуры Петербурга брак девушки и гражданина Нигерии признан недействительным

Установлено, что за женитьбу местная жительница получила 60 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения семейного и миграционного законодательства. В октябре 2022 года 24-летняя местная жительница вышла замуж за 31-летнего гражданина Нигерии. После заключения брака они не проживали вместе и не вели общий быт, сообщили 21 ноября в надзорном ведомстве.

Установлено, что за женитьбу девушка получила 60 тыс. рублей. Кроме того, на момент росписи у мужчины на родине воспитывался четырехлетний сын от другой женщины. В связи с этими обстоятельствами, которые свидетельствуют о фиктивности брака, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании его недействительным. Требование удовлетворено, а иностранца собираются выдворить из страны.

Фото: Piter.TV