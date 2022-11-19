В Петербурге раскрыли схему легализации мигрантки через фиктивный брак

В роли жениха выступил ранее судимый 48-летний житель Выборгского района, ведущий асоциальный образ жизни.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной миграции. Фигуранткой стала 48-летняя жительница Калининского района, которая, по версии следствия, помогла иностранке оформить вид на жительство с помощью фиктивного брака.

По данным полиции, в 2020 году женщина за вознаграждение в 17 тысяч рублей организовала "брак по расчету" для 43-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья. В роли жениха выступил ранее судимый 48-летний житель Выборгского района, ведущий асоциальный образ жизни. За 18 тысяч рублей он согласился оформить отношения с иностранкой. После регистрации брака женщина получила вид на жительство в упрощенном порядке.

Следственное управление УМВД по Выборгскому району возбудило уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Её "супруг" сейчас проходит лечение от алкогольной зависимости в медицинском учреждении, к нему меры пресечения не применялись.

Вопрос о дальнейшем миграционном статусе иностранки будет решать профильное ведомство. Материалы дела также переданы в прокуратуру для инициирования процедуры признания брака недействительным.

Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге был раскрыт канал нелегальной миграции, задержаны 10 человек.

Фото: Piter.tv