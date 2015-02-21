День защитника Отечества в Петербурге начался с алого рассвета

Во вторник, 23 февраля, алый рассвет окрасил небо Петербурга. Жители Северной столицы поделились кадрами в социальных сетях.
Одна из причин просыпаться.
написал пользователь Instagram Артем.
Некоторые отметили, что именно таким и должен быть праздничный рассвет.
В Петербурге растет световой день. Сегодня восход солнца был зафиксирован в 08:15. Температура днем составила -15...-17 градусов.
Ранее в МЧС Петербурга предупредили об усилении ветра.
Фото: Instagram / @artyom_the_bassman, @evgeshka.smirnova, @zaharenko_kati
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