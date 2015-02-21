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День защитника Отечества в Петербурге начался с алого рассвета
Сегодня, 12:34
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nadezhda_sib

День защитника Отечества в Петербурге начался с алого рассвета

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Небо окрасилось ярким светом в 9-м часу утра.

Во вторник, 23 февраля, алый рассвет окрасил небо Петербурга. Жители Северной столицы поделились кадрами в социальных сетях.

Одна из причин просыпаться.

написал пользователь Instagram Артем.

Некоторые отметили, что именно таким и должен быть праздничный рассвет.

В Петербурге растет световой день. Сегодня восход солнца был зафиксирован в 08:15. Температура днем составила -15...-17 градусов. 

Ранее в МЧС Петербурга предупредили об усилении ветра. 

Фото: Instagram / @artyom_the_bassman, @evgeshka.smirnova, @zaharenko_kati

Теги: алое небо, рассвет, фото
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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